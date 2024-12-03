Протести в Тбілісі: спецназ відігнав акцію від парламенту, людей жорстко затримують

Протести в Грузії

На парламентських виборах 26 жовтня з результатом 54%, перемогла проросійська партія "Грузинська мрія" на чолі з Іраклієм Кобахідзе. Опозиційні партії набрали від 8 до 11% голосів.

Вибори відбувалися з численними порушеннями на дільницях, однак Центвиборчком відмовився їх враховувати. Опозиційні лідери та партії відмовилися визнавати результати голосування і почали акції протесту в центрі Тбілісі.

28 листопада прем'єр-міністр Кобахідзе заявив, що уряд вирішив відтермінувати початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС до кінця 2028 року.

У відповідь опозиційні лідери і тисячі пересічних грузинів почали масштабні акції протесту в центрі Тбілісі, що тривають вже кілька днів. Кожної ночі спецназ силою розганяє протести і жорстко затримує людей.

Тим часом США призупинили дію механізму стратегічного партнерства з Грузією.

Президент країни Саломе Зурабішвілі повинна піти у відставку, але вона відмовилася від такого рішення і не визнає результати виборів легітимними.

Про ймовірність переростання грузинських протестів у революцію, - читайте в аналітичному матеріалі РБК-Україна.

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