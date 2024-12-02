Протести у Тбілісі: голова МВС Грузії потрапив під санкції країн Балтії, - ЗМІ

Як повідомляє джерело телеканалу, під санкції потрапили всі особи, причетні до розгону акцій протесту, включаючи Гомелаурі. Санкційні обмеження передбачають, зокрема, заборону на в'їзд до трьох балтійських країн.

Протести у Грузії

Масові протести в Грузії спалахнули через незадоволення населення політикою уряду. Людей обурили підсумки виборів, зростаюче обмеження політичних свобод, тиск на незалежні ЗМІ, відхід від європейського курсу розвитку та посилення впливу проросійських сил у країні.

Учасники акцій вимагають негайного звільнення політичних в’язнів і впровадження демократичних змін. Однак влада застосовує силові методи для придушення протестів. У відповідь демонстранти почали використовувати коктейлі Молотова.

Тим часом у Європейському Союзі (ЄС) застерегли грузинський уряд про можливі серйозні наслідки через насильницькі дії проти громадян.