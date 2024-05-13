Протести у столиці Вірменії: активісти вимагають відставки Пашиняна через делімітацію кордону

Що передувало

Нагадаємо, 19 квітня Вірменія та Азербайджан вперше заявили про домовленості щодо делімітації кордонів у кількох прикордонних населених пунктах.

Буквально через кілька днів на тій ділянці почали встановлювати прикордонні стовпи.

Дані події зумовлені тим, що Азербайджан у результаті своєї "антитерористичної операції" взяв під контроль весь Нагірний Карабах.

Нещодавно стало відомо, що прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна можуть звинуватити у державній зраді за те, що він домовився про делімітацію кордону з Азербайджаном.

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