Протесты в столице Армении: активисты требуют отставки Пашиняна из-за делимитации границы

В столице Армении на акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна и делимитации границы с Азербайджаном задержали более 150 митингующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWS.am.
Отмечается, что граждане были доставлены в различные отделения полиции по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях РО (неисполнение законного требования служащего полиции).
Как отмечают в сообщении, с утра 13 мая граждане по призыву лидера движения "Во имя Родины", предстоятеля Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Баграта Галстаняна проводили мирные акции народного неповиновения, подавленные Полицией.
Напомним, в начале весны премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности передать четыре села под контроль Азербайджана на фоне возникновения спорных вопросов и опасений возобновления конфликта.
Напомним, 19 апреля Армения и Азербайджан впервые заявили о договоренностях по делимитации границ в нескольких приграничных населенных пунктах.
Буквально через несколько дней на участке начали устанавливать пограничные столбы.
Данные события обусловлены тем, что Азербайджан в результате своей "антитеррористической операции" взял под контроль весь Нагорный Карабах.
Недавно стало известно, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна могут обвинить в государственной измене за то, что договорился о делимитации границы с Азербайджаном.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.