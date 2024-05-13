Протесты в столице Армении: активисты требуют отставки Пашиняна из-за делимитации границы

Что предшествовало

Напомним, 19 апреля Армения и Азербайджан впервые заявили о договоренностях по делимитации границ в нескольких приграничных населенных пунктах.

Буквально через несколько дней на участке начали устанавливать пограничные столбы.

Данные события обусловлены тем, что Азербайджан в результате своей "антитеррористической операции" взял под контроль весь Нагорный Карабах.

Недавно стало известно, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна могут обвинить в государственной измене за то, что договорился о делимитации границы с Азербайджаном.

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