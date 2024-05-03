У Вірменії Пашиняна хочуть звинуватити у держзраді за домовленості з Азербайджаном

Прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна можуть звинуватити у державній зраді за те, що він домовився про делімітацію кордону з Азербайджаном.

Про це заявила генпрокурор Вірменії Ганна Вардапетян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новости-Армения ".

"Заява направлена до РНБ (Ради нацбезпеки - ред.) для перевірки документів, зокрема низки свідоцтв на власність, які прикріплені до документа. Після перевірки буде обговорено питання щодо порушення кримінальної справи", - зазначила Вардапетян.

На думку авторів вимоги, Пашинян "незаконно здав території Вірменії і має бути звинувачений у держзраді".

Юрист, колишній голова Палати адвокатів Вірменії Ара Зограбян та полковник запасу Збройних сил Вірменії Айк Наапетян передали до Генпрокуратури вимогу притягнути до відповідальності Пашиняна за делімітацію кордону Вірменії та Азербайджану.

Що передувало

Нагадаємо, 19 квітня Вірменія та Азербайджан вперше заявили про домовленості щодо делімітації кордонів у районі кількох прикордонних населених пунктів.

Вже за кілька днів на тій ділянці почали встановлювати прикордонні стовпи.

Це сталося після того, як Азербайджан у результаті своєї "антитерористичної операції" взяв під контроль весь Нагірний Карабах.

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