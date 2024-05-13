Протести у столиці Вірменії: активісти вимагають відставки Пашиняна через делімітацію кордону

У столиці Вірменії на акції протесту проти прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і делімітації кордону із Азербайджаном затримали понад 150 мітингувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWS.am.

Зазначається, що громадяни були доставлені до різних відділів поліції за статтею 182 Кодексу про адміністративні правопорушення РВ (невиконання законної вимоги службовця поліції). Як зауважують у повідомленні, з ранку 13 травня громадяни на заклик лідера руху "В ім'я Батьківщини", предстоятеля Тавушської єпархії Вірменської апостольської церкви, архієпископа Баграта Галстаняна проводили мирні акції народної непокори, які були придушені Поліцією. Нагадаємо, напочатку весни прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність передати чотири села під контроль Азербайджану на тлі виникнення спірних питань та побоювань відновлення конфлікту.