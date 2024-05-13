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Протесты в столице Армении: активисты требуют отставки Пашиняна из-за делимитации границы

Армения, Понедельник 13 мая 2024 13:51
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Протесты в столице Армении: активисты требуют отставки Пашиняна из-за делимитации границы Фото: протесты в Армении 13 мая (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В столице Армении на акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна и делимитации границы с Азербайджаном задержали более 150 митингующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWS.am.

Отмечается, что граждане были доставлены в различные отделения полиции по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях РО (неисполнение законного требования служащего полиции).

Как отмечают в сообщении, с утра 13 мая граждане по призыву лидера движения "Во имя Родины", предстоятеля Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Баграта Галстаняна проводили мирные акции народного неповиновения, подавленные Полицией.

Напомним, в начале весны премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности передать четыре села под контроль Азербайджана на фоне возникновения спорных вопросов и опасений возобновления конфликта.

Что предшествовало

Напомним, 19 апреля Армения и Азербайджан впервые заявили о договоренностях по делимитации границ в нескольких приграничных населенных пунктах.

Буквально через несколько дней на участке начали устанавливать пограничные столбы.

Данные события обусловлены тем, что Азербайджан в результате своей "антитеррористической операции" взял под контроль весь Нагорный Карабах.

Недавно стало известно, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна могут обвинить в государственной измене за то, что договорился о делимитации границы с Азербайджаном.

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