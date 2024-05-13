Протесты в столице Армении: активисты требуют отставки Пашиняна из-за делимитации границы

В столице Армении на акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна и делимитации границы с Азербайджаном задержали более 150 митингующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWS.am.

Отмечается, что граждане были доставлены в различные отделения полиции по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях РО (неисполнение законного требования служащего полиции). Как отмечают в сообщении, с утра 13 мая граждане по призыву лидера движения "Во имя Родины", предстоятеля Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Баграта Галстаняна проводили мирные акции народного неповиновения, подавленные Полицией. Напомним, в начале весны премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности передать четыре села под контроль Азербайджана на фоне возникновения спорных вопросов и опасений возобновления конфликта.