Протести в Міннесоті: Трамп не виключив використання армії, - Reuters

Влада США зіткнулася з різким загостренням ситуації в одному з північних штатів на тлі імміграційних рейдів. Масові протести, застосування сили федеральними агентами та жорстка риторика Білого дому призвели до обговорення можливості залучення армії для відновлення порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Президент США Дональд Трамп 15 січня заявив про готовність задіяти Закон про повстання 1807 року для розгортання військових сил у Міннесоті, якщо влада штату, за його словами, не зможе зупинити насильство і дії "професійних агітаторів".

Відповідну заяву він опублікував у соціальних мережах, підкресливши, що має намір захистити співробітників Імміграційної та митної служби США (ICE).

Ескалація після стрілянини в Міннеаполісі

Протести в Міннеаполісі тривають уже понад тиждень після того, як агент ICE смертельно поранив громадянина США, а потім стався ще один інцидент зі стріляниною під час спроби затримання вихідця з Венесуели.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), чоловік спробував втекти, після чого був поранений у ногу. Ці події викликали нову хвилю акцій, які перекинулися й на інші міста.

Дії федеральних сил і реакція жителів

У район Міннеаполіса вже направлено близько 3000 федеральних офіцерів, які патрулюють вулиці у військовому екіпіруванні та масках.

Їхня присутність супроводжується щоденними протестами, під час яких застосовували світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після розгону однієї з акцій невідомі пошкодили автомобіль, який, як передбачалося, належав федеральним структурам.

Версія DHS і сумніви в її підтвердженні

DHS повідомило, що поранений венесуелець Хуліо Сезар Соса-Селіс раніше перебував у США за гуманітарною програмою, скасованою адміністрацією Трампа.

У відомстві заявили, що він чинив опір під час затримання. Водночас Reuters зазначає, що незалежно підтвердити викладену версію подій не вдалося, а судові документи вказують лише на дрібні правопорушення в його минулому.

Конфлікт між штатом і федеральним центром

Влада Міннесоти й адміністрація Трампа взаємно звинувачують одна одну в провокуванні насильства. Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей назвав дії ICE вторгненням і заявив про "огидну і неприпустиму поведінку" служби.

Штат уже подав позов проти федеральної влади, а правозахисники вимагають обмежити розширення операцій ICE. Суд розглядає можливість тимчасових обмежень, рішення очікується найближчими днями.

Що означає Закон про повстання

Закон про повстання 1807 року дозволяє президенту використовувати армію або національну гвардію для придушення внутрішніх заворушень.

За даними експертів, його застосовували близько 30 разів за всю історію США, а рішення про його використання залишається виключною прерогативою глави держави.

Можливе залучення військових у Міннесоті майже напевно призведе до нових судових спорів.