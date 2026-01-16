Протесты в Миннесоте: Трамп не исключил использование армии, — Reuters

Власти США столкнулись с резким обострением ситуации в одном из северных штатов на фоне иммиграционных рейдов. Массовые протесты, применение силы федеральными агентами и жесткая риторика Белого дома привели к обсуждению возможности привлечения армии для восстановления порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агенства Reuters.

Президент США Дональд Трамп 15 января заявил о готовности задействовать Закон о восстании 1807 года для развертывания военных сил в Миннесоте, если власти штата, по его словам, не смогут остановить насилие и действия "профессиональных агитаторов".

Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях, подчеркнув, что намерен защитить сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Эскалация после стрельбы в Миннеаполисе

Протесты в Миннеаполисе продолжаются уже более недели после того, как агент ICE смертельно ранил гражданина США, а затем произошел еще один инцидент со стрельбой в ходе попытки задержания выходца из Венесуэлы.

По данным Министерства внутренней безопасности США (DHS), мужчина попытался скрыться, после чего был ранен в ногу. Эти события вызвали новую волну акций, которые перекинулись и на другие города.

Действия федеральных сил и реакция жителей

В район Миннеаполиса уже направлены около 3000 федеральных офицеров, патрулирующих улицы в военной экипировке и масках.

Их присутствие сопровождается ежедневными протестами, во время которых применялись светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

После разгона одной из акций неизвестные повредили автомобиль, который, как предполагалось, принадлежал федеральным структурам.

Версия DHS и сомнения в ее подтверждении

DHS сообщило, что раненый венесуэлец Хулио Сезар Соса-Селис ранее находился в США по гуманитарной программе, отмененной администрацией Трампа.

В ведомстве заявили, что он оказывал сопротивление при задержании. При этом Reuters отмечает, что независимо подтвердить изложенную версию событий не удалось, а судебные документы указывают лишь на мелкие правонарушения в его прошлом.

Конфликт между штатом и федеральным центром

Власти Миннесоты и администрация Трампа взаимно обвиняют друг друга в провоцировании насилия. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал действия ICE вторжением и заявил об «огидном и недопустимом поведении» службы.

Штат уже подал иск против федеральных властей, а правозащитники требуют ограничить расширение операций ICE. Суд рассматривает возможность временных ограничений, решение ожидается в ближайшие дни.

Что означает Закон о восстании

Закон о восстании 1807 года позволяет президенту использовать армию или национальную гвардию для подавления внутренних беспорядков.

По данным экспертов, он применялся около 30 раз за всю историю США, а решение о его использовании остается исключительной прерогативой главы государства.

Возможное задействование военных в Миннесоте почти наверняка приведет к новым судебным спорам.