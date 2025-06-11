Протести в Лос-Анджелесі: Трамп обіцяє "посадки", мерія ввела комендантську

Президент США Дональд Трамп пообіцяв в'язницю на довгі роки учасникам заворушень у центральних районах Лос-Анджелеса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Виступаючи перед журналістами на військовій базі Ендрюс, голова держави заявив, що військовослужбовці залишатимуться у місті "доти, доки не буде миру".
Таку заяву він зробив на тлі критики через рішення направити до Лос-Анджелесу підрозділи Нацгвардії Каліфорнії та 700 морських піхотинців.
Трамп зазначив, що "хоче просто бачити мир" і "якщо буде мир - ми йдемо". За його словами, "якщо є хоча б натяк на відсутність миру - ми залишаємося там, доки не буде миру".
"І багато людей заарештовують. Погромників, або як хочете їх називайте. Вони мають знати: багато людей заарештовують. Вони надовго сядуть у в’язницю", - сказав президент.
Ця заява пролунала через кілька годин після того, як у нього поцікавилися, чи має намір він задіяти положення Закону про повстання.
"Якщо буде повстання - я, безумовно, його задію. Побачимо", - відповів Трамп.
Коментуючи можливі правила залучення військових до дій у місті, глава Білого дому зазначив: "Якщо вони роблять усе те, що ви бачили протягом останніх трьох ночей - я б сказав, що це є підставою для втручання".
Крім того, Трамп наголосив, що Нацгвардія залишатиметься у Лос-Анджелесі доти, доки не буде усунуто потенційну загрозу для безпеки.
"Якщо вони становлять небезпеку, кидають бетон чи цеглу, плюють у поліцейських або нападають на людей - усе це ми вже бачили протягом останніх трьох ночей. Це і є підстава для дій", - підкреслив президент.
Тим часом мер Лос-Анджелеса Карен Басс оголосила про введення у центрі міста комендантської години. Вона розповсюджується на 1 милю та буде діяти з 20:00 до 06:00 за місцевим часом.
Голова поліції Лос-Анджелеса Джим Макдонелл зазначив, що від комендантської години звільняються:
Всі інші особи підлягають перевірці й затриманню.
Раніше мер Басс зазначила, що, незважаючи на враження, ніби громадські заворушення охопили весь Лос-Анджелес, насправді вони обмежуються кількома вулицями в центральній частині міста і не охоплюють всю територію центру.
За повідомленнями телеканалу CNN, 10 червня у центрі Лос-Анджелеса правоохоронці Нацгвардії, Міністерства національної безпеки та Служби імміграції й митного контролю, застосували сльозогінний газ поблизу федерального слідчого ізолятора для розгону протестувальників.
Наприкінці минулого тижня у районах Compton і Paramount в Лос-Анджелесі, а також інших містах штату Каліфорнія, спалахнули масові акції протесту. Причиною стала велика кількість затримань мігрантів Імміграційною та митною службою (ICE).
Для припинення акцій, Трамп розпорядився направити до міста 2000 солдатів Нацгвардії та 700 морських піхотинців. Рішення було ухвалене без погодження з губернатором Ньюсомом.
Трамп пригрозив жорстким силовим розгоном протестів у разі неповаги до правоохоронців.
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