Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп обещает "посадки", мэрия ввела комендантский

Выступая перед журналистами на военной базе Эндрюс, глава государства заявил, что военнослужащие будут оставаться в городе "до тех пор, пока не будет мира".

Такое заявление глава он на фоне критики из-за решения направить в Лос-Анджелес подразделения Нацгвардии Калифорнии и 700 морских пехотинцев.

Трамп отметил, что "хочет просто видеть мир" и "если будет мир - мы идем". По его словам, "если есть хотя бы намек на отсутствие мира - мы остаемся там, пока не будет мира".

"И много людей арестовывают. Погромщиков, или как хотите их называйте. Они должны знать: много людей арестовывают. Они надолго сядут в тюрьму", - сказал президент.

Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как у него поинтересовались, намерен ли он задействовать положения Закона о восстании.

"Если будет восстание - я, безусловно, его задействую. Посмотрим", - ответил Трамп.

Комментируя возможные правила привлечения военных к действиям в городе, глава Белого дома отметил: "Если они делают все то, что вы видели в течение последних трех ночей - я бы сказал, что это является основанием для вмешательства".

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Нацгвардия будет оставаться в Лос-Анджелесе до тех пор, пока не будет устранена потенциальная угроза для безопасности.

"Если они представляют опасность, бросают бетон или кирпичи, плюют в полицейских или нападают на людей - все это мы уже видели в течение последних трех ночей. Это и есть основание для действий", - подчеркнул президент.

Комендантский час

Тем временем мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении в центре города комендантского часа. Он распространяется на 1 милю и будет действовать с 20:00 до 06:00 по местному времени.

Глава полиции Лос-Анджелеса Джим Макдонелл отметил, что от комендантского часа освобождаются:

жители определенной территории

бездомные лица

аккредитованные представители СМИ

сотрудники служб общественной безопасности и экстренной помощи

Все остальные лица подлежат проверке и задержанию.

Ранее мэр Басс отметила, что, несмотря на впечатление, будто общественные беспорядки охватили весь Лос-Анджелес, на самом деле они ограничиваются несколькими улицами в центральной части города и не охватывают всю территорию центра.

По сообщениям телеканала CNN, 10 июня в центре Лос-Анджелеса правоохранители Нацгвардии, Министерства национальной безопасности и Службы иммиграции и таможенного контроля, применили слезоточивый газ вблизи федерального следственного изолятора для разгона протестующих.