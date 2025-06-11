Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп обещает "посадки", мэрия ввела комендантский

Президент США Дональд Трамп пообещал тюрьму на долгие годы участникам беспорядков в центральных районах Лос-Анджелеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Выступая перед журналистами на военной базе Эндрюс, глава государства заявил, что военнослужащие будут оставаться в городе "до тех пор, пока не будет мира".
Такое заявление глава он на фоне критики из-за решения направить в Лос-Анджелес подразделения Нацгвардии Калифорнии и 700 морских пехотинцев.
Трамп отметил, что "хочет просто видеть мир" и "если будет мир - мы идем". По его словам, "если есть хотя бы намек на отсутствие мира - мы остаемся там, пока не будет мира".
"И много людей арестовывают. Погромщиков, или как хотите их называйте. Они должны знать: много людей арестовывают. Они надолго сядут в тюрьму", - сказал президент.
Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как у него поинтересовались, намерен ли он задействовать положения Закона о восстании.
"Если будет восстание - я, безусловно, его задействую. Посмотрим", - ответил Трамп.
Комментируя возможные правила привлечения военных к действиям в городе, глава Белого дома отметил: "Если они делают все то, что вы видели в течение последних трех ночей - я бы сказал, что это является основанием для вмешательства".
Кроме того, Трамп подчеркнул, что Нацгвардия будет оставаться в Лос-Анджелесе до тех пор, пока не будет устранена потенциальная угроза для безопасности.
"Если они представляют опасность, бросают бетон или кирпичи, плюют в полицейских или нападают на людей - все это мы уже видели в течение последних трех ночей. Это и есть основание для действий", - подчеркнул президент.
Тем временем мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении в центре города комендантского часа. Он распространяется на 1 милю и будет действовать с 20:00 до 06:00 по местному времени.
Глава полиции Лос-Анджелеса Джим Макдонелл отметил, что от комендантского часа освобождаются:
Все остальные лица подлежат проверке и задержанию.
Ранее мэр Басс отметила, что, несмотря на впечатление, будто общественные беспорядки охватили весь Лос-Анджелес, на самом деле они ограничиваются несколькими улицами в центральной части города и не охватывают всю территорию центра.
По сообщениям телеканала CNN, 10 июня в центре Лос-Анджелеса правоохранители Нацгвардии, Министерства национальной безопасности и Службы иммиграции и таможенного контроля, применили слезоточивый газ вблизи федерального следственного изолятора для разгона протестующих.
В конце прошлой недели в районах Compton и Paramount в Лос-Анджелесе, а также других городах штата Калифорния, вспыхнули массовые акции протеста. Причиной стало большое количество задержаний мигрантов Иммиграционной и таможенной службой (ICE).
Для прекращения акций, Трамп распорядился направить в город 2000 солдат Нацгвардии и 700 морских пехотинцев. Решение было принято без согласования с губернатором Ньюсомом.
Трамп пригрозил жестким силовым разгоном протестов в случае неуважения к правоохранителям.
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