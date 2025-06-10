Протести в Лос-Анджелесі: морпіхів перекидають без відома поліції

Протести в Лос-Анжелесі

Нагадаємо, масштабні протести через жорстку імміграційну політику Білого дому та проти рейдів ICE стартували 6 червня. Акції переросли в сутички з правоохоронцями.

Президент США Дональд Трамп через це застосував право федеральної влади, розпорядившись направити в Лос-Анжелес 2000 солдатів Нацгвардії. Це рішення не було погоджено з губернатором Гевіном Ньюсомом.

За кілька днів у Лос-Анджелесі заарештували понад 190 осіб.

У понеділок Північне командування США оголосило про тимчасове переведення близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелесу. Міністр оборони країни Піт Гегсет повідомив, що морпіхи допоможуть захистити федеральний персонал і будівлі від загроз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.