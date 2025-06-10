Протесты в Лос-Анджелесе: морпехов перебрасывают без ведома полиции

Полиция Лос-Анджелеса выразила обеспокоенность по поводу сообщений об отправке около 700 морпехов в ответ на ожесточенные столкновения правоохранителей с протестующими.

"Возможное прибытие федеральных военных сил в Лос-Анджелес при отсутствии четкой координации представляет собой значительную логистическую и оперативную проблему для тех из нас, кому поручено защищать этот город", - заявил Макдоннелл.

По его словам, полиция Лос-Анджелеса и ее партнеры уверены в своей способности справиться с демонстрациями. Макдоннелл призвал к открытым и постоянным линиям связи между всеми агентствами, чтобы избежать неразберихи и эскалации.