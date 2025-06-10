Протесты в Лос-Анджелесе: морпехов перебрасывают без ведома полиции

Начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл объявил, что его департамент не получал информации о прибытии морских пехотинцев в рамках усиления военного присутствия из-за масштабных протестов против иммиграционных рейдов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Полиция Лос-Анджелеса выразила обеспокоенность по поводу сообщений об отправке около 700 морпехов в ответ на ожесточенные столкновения правоохранителей с протестующими.
"Возможное прибытие федеральных военных сил в Лос-Анджелес при отсутствии четкой координации представляет собой значительную логистическую и оперативную проблему для тех из нас, кому поручено защищать этот город", - заявил Макдоннелл.
По его словам, полиция Лос-Анджелеса и ее партнеры уверены в своей способности справиться с демонстрациями. Макдоннелл призвал к открытым и постоянным линиям связи между всеми агентствами, чтобы избежать неразберихи и эскалации.
Напомним, масштабные протесты из-за жесткой иммиграционной политики Белого дома и против рейдов ICE стартовали 6 июня. Акции переросли в столкновения с правоохранителями.
Президент США Дональд Трамп из-за этого применил право федеральной власти, распорядившись направить в Лос-Анжелес 2000 солдат Нацгвардии. Это решение не было согласовано с губернатором Гэвином Ньюсомом.
За несколько дней в Лос-Анджелесе арестовали более 190 человек.
В понедельник Северное командование США объявило о временном переводе около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес. Министр обороны страны Пит Хегсет сообщил, что морпехи помогут защитить федеральный персонал и здания от угроз.
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