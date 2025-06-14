Протести в Лос-Анджелесі: морпіхи вперше провели затримання

Протести в Лос-Анджелесі

Нагадаємо, 6 червня в Лос-Анджелесі спалахнули масштабні протести проти імміграційних рейдів ICE, які переросли в сутички між демонстрантами з правоохоронцями. У місто було направлено 2000 солдатів Нацгвардії.

9 червня було оголошено про тимчасове переведення близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса для захисту федерального персоналу і будівель від загроз. У поліції заявили, що не отримували інформації про прибуття морпіхів у рамках посилення військової присутності.

Зі свого боку штат Каліфорнія подав до суду на адміністрацію Трампа через введення військ Нацгвардії, назвавши це порушенням закону.

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