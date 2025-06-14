Протесты в Лос-Анджелесе: морпехи впервые провели задержание

Протесты в Лос-Анджелесе

Напомним, 6 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули масштабные протесты против иммиграционных рейдов ICE, которые переросли в столкновения между демонстрантами с правоохранителями. В город было направлено 2000 солдат Нацгвардии.

9 июня было объявлено о временном переводе около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес для защиты федерального персонала и зданий от угроз. В полиции заявили, что не получали информации о прибытии морпехов в рамках усиления военного присутствия.

В свою очередь, штат Калифорния подал в суд на администрацию Трампа из-за введения войск Нацгвардии, назвав это нарушением закона.

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