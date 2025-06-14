Протесты в Лос-Анджелесе: морпехи впервые провели задержание

Морские пехотинцы, дислоцированные в Лос-Анджелесе, временно задержали человека. Это первый подобный случай с момента размещения там морпехов по приказу президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Мужчину задержали в здании Wilshire Federal Building в Лос-Анджелесе. Морпехи скрутили его и передали гражданским представителям Министерства внутренней безопасности США.
Представитель Северного командования вооруженных сил подтвердил журналистам, что действующие военные силы "могут временно задержать человека при определенных обстоятельствах".
"Любое временное задержание немедленно прекращается, когда лицо может быть безопасно передано под стражу соответствующим гражданским сотрудникам правоохранительных органов", - сообщил он.
Задержанным оказался 27-летний ветеран армии Маркос Лио. После освобождения он рассказал, что направлялся в офис Департамента по делам ветеранов, когда морпехи попросили его остановиться. По словам мужчины, с ним обращались "справедливо".
"Они просто выполняют свою работу", - отметил мужчина.
Напомним, 6 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули масштабные протесты против иммиграционных рейдов ICE, которые переросли в столкновения между демонстрантами с правоохранителями. В город было направлено 2000 солдат Нацгвардии.
9 июня было объявлено о временном переводе около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес для защиты федерального персонала и зданий от угроз. В полиции заявили, что не получали информации о прибытии морпехов в рамках усиления военного присутствия.
В свою очередь, штат Калифорния подал в суд на администрацию Трампа из-за введения войск Нацгвардии, назвав это нарушением закона.
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