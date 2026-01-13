Протесты в Иране и угрозы Трампа повлияли на нефть: как изменилась цена

Во вторник, 13 января, мировые цены на нефть выросли. На рынок давят опасения из-за ситуации в Иране и возможных перебоев в поставках, что перевесило ожидания по увеличению экспорта нефти из Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Цена на нефть

Фьючерсы на нефть Brent подскочили на 1,06 доллара, или 1,7%, до 64,93 доллара за баррель, достигнув самого высокого уровня с середины ноября.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,02 доллара, или 1,7%, до 60,52 доллара.

Что влияет на цены

Как рассказали аналитики, специализирующиеся на сырьевых товарах, повышение цен происходит на фоне усиления протестов в Иране, что увеличивает вероятность определенной формы вмешательства со стороны США.

Издание объясняет, что Иран - одна из крупнейших нефтедобывающих стран-членов Организации стран-экспортеров нефти - сталкивается с крупнейшими за последние годы антиправительственными демонстрациями. Аналитики дают понять, что беспорядки в Иране толкают вверх цены на нефть.

"Беспорядки в Иране добавили около 3-4 долларов за баррель к премии за геополитический риск в ценах на нефть", - говорится в аналитическом отчете.

Угрозы Трампа

К тому же президент США Дональд Трамп уже предупредил о военных действиях в отношении Тегерана в случае массовой гибели протестующих из-за действий иранских властей.

Как сообщил Reuters американский чиновник, во вторник американский лидер должен встретиться с высокопоставленными советниками, чтобы обсудить варианты действий в отношении Ирана.

В понедельник Трамп заявил, что любая страна, которая ведет бизнес с Ираном, будет облагаться пошлиной в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами. Иран экспортирует большую часть своей нефти в Китай.

"Поскольку США и Китай достигли торгового перемирия, мы сомневаемся, захотят ли США снова раскачивать лодку, вводя дополнительные пошлины на Китай", - заявили стратеги.

Политические события имеют значение для нефтяных рынков, поскольку Иран является крупным производителем под санкциями, и любая эскалация может нарушить поставки или добавить геополитическую премию за риск.

Рынки также обеспокоены возможным увеличением предложения нефти на рынке в связи с ожидаемым возобновлением экспорта из Венесуэлы.

После свержения президента Николаса Мадуро Трамп заявил на прошлой неделе, что правительство в Каракасе готово передать США до 50 миллионов баррелей нефти, которая подпадает под западные санкции.