Протесты в Иране и угрозы Трампа повлияли на нефть: как изменилась цена

Вторник 13 января 2026 12:44
Протесты в Иране и угрозы Трампа повлияли на нефть: как изменилась цена Фото: мировые цены на нефть выросли (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Во вторник, 13 января, мировые цены на нефть выросли. На рынок давят опасения из-за ситуации в Иране и возможных перебоев в поставках, что перевесило ожидания по увеличению экспорта нефти из Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Цена на нефть

Фьючерсы на нефть Brent подскочили на 1,06 доллара, или 1,7%, до 64,93 доллара за баррель, достигнув самого высокого уровня с середины ноября.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,02 доллара, или 1,7%, до 60,52 доллара.

Что влияет на цены

Как рассказали аналитики, специализирующиеся на сырьевых товарах, повышение цен происходит на фоне усиления протестов в Иране, что увеличивает вероятность определенной формы вмешательства со стороны США.

Издание объясняет, что Иран - одна из крупнейших нефтедобывающих стран-членов Организации стран-экспортеров нефти - сталкивается с крупнейшими за последние годы антиправительственными демонстрациями. Аналитики дают понять, что беспорядки в Иране толкают вверх цены на нефть.

"Беспорядки в Иране добавили около 3-4 долларов за баррель к премии за геополитический риск в ценах на нефть", - говорится в аналитическом отчете.

Угрозы Трампа

К тому же президент США Дональд Трамп уже предупредил о военных действиях в отношении Тегерана в случае массовой гибели протестующих из-за действий иранских властей.

Как сообщил Reuters американский чиновник, во вторник американский лидер должен встретиться с высокопоставленными советниками, чтобы обсудить варианты действий в отношении Ирана.

В понедельник Трамп заявил, что любая страна, которая ведет бизнес с Ираном, будет облагаться пошлиной в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами. Иран экспортирует большую часть своей нефти в Китай.

"Поскольку США и Китай достигли торгового перемирия, мы сомневаемся, захотят ли США снова раскачивать лодку, вводя дополнительные пошлины на Китай", - заявили стратеги.

Политические события имеют значение для нефтяных рынков, поскольку Иран является крупным производителем под санкциями, и любая эскалация может нарушить поставки или добавить геополитическую премию за риск.

"На наш взгляд, беспорядки в Иране добавили около 3-4 долларов за баррель геополитической премии к ценам на нефть", - говорится в аналитический записке.

Рынки также обеспокоены возможным увеличением предложения нефти на рынке в связи с ожидаемым возобновлением экспорта из Венесуэлы.

После свержения президента Николаса Мадуро Трамп заявил на прошлой неделе, что правительство в Каракасе готово передать США до 50 миллионов баррелей нефти, которая подпадает под западные санкции.

Динамика мировых цен на нефть

Напомним, мировые цены на нефть продолжают колебаться на фоне геополитической неопределенности.

С 8 января цены начали расти из-за опасений перебоев в поставках после протестов в Иране и задержания лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Трейдеры также реагировали на дополнительные меры США по контролю над венесуэльской нефтью и арест двух подсанкционных танкеров.

Накануне, 7 января, цены продолжали падать из-за усиления США контроля над нефтяной промышленностью Венесуэлы, а также ожидания уменьшения спроса и опасения относительно возможного роста добычи венесуэльской сырой нефти.

Ранее, 5 января, сообщалось о существенных колебаниях цен после спецоперации США в Венесуэле, что создало неопределенность на рынке относительно крупнейших в мире запасов сырой нефти.

