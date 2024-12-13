Протести у Грузії: США запровадили візові обмеження проти чиновників та правоохоронців

Сполучені Штати Америки (США) запровадили візові обмеження проти відповідальних за підрив демократії в Грузії й причетних до цього. Мова йде про міністрів, правоохоронців й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США .

Загалом обмеження ввели проти приблизно двадцяти осіб, серед яких:

міністри;

члени парламенту;

співробітники правоохоронних органів і служб безпеки;

приватні особи.

"Сполучені Штати рішуче засуджують триваюче, жорстоке і невиправдане насильство партії "Грузинська мрія" проти грузинських громадян, включаючи протестувальників, представників засобів масової інформації, правозахисників та опозиційних діячів. "Грузинська мрія" відвернулася від євроатлантичного майбутнього Грузії, якого прагне переважна більшість грузинського народу і яке передбачає грузинська конституція", - пише Держдеп США.

Також зазначається, що Штати готують додаткові заходи, у тому ж числі й санкції, проти тих, хто підриває демократію у Грузії.

Протести у Грузії

26 жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори, під час яких перемогу здобу "Грузинська мрія". Опозиція, своєю чергою, відмовилась визнавати результати виборів через випадки фальсифікацій та закликала до протестів.

Пізніше уряд відмовився розпочинати переговори про вступ країни до Європейського Союзу (ЄС) до кінця 2028 року. Через це десятки тисяч людей зібрались в центрі Тбілісі, але зустріли опір з боку силовиків.

Ввечері, 7 грудня, стало відомо про напади на мітингувальників та журналістів невідомих груп молодих людей у балаклавах.