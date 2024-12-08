У центрі Тбілісі знову протести, людей атакують "тітушки"

Ввечері 7 грудня тисячі людей вкотре зібралися у центрі Тбілісі на акцію протесту через відтермінування новим урядом переговорів про вступ Грузії до ЄС. На активістів та журналістів нападають невідомі особи у масках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsgeorgia та SOVA .

Близько півночі за тбіліським часом (23:00 за Києвом) більшість протестувальників зібралася на площі Свободи біля парламенту. Наразі силовики людей не чіпають, ситуація спокійна.

Однак раніше на площі Свободи були помічені водомети.

Тим часом на вулиці Чичинадзе було чутно постріли, ймовірно гумовими кулями. Про постраждалих наразі невідомо. На вулиці також з'явився спецназ.

Атаки "тітушек"

Тим часом ввечері біля проспекту Шота Руставелі була зафіксована серія нападів на активістів, журналістів та членів опозиційних партій.

Зокрема, біля парламенту на вулиці Бесікі невідомі у балаклавах атакували офіс опозиційної партії "Ахалі"/Коаліція за зміни.

Також невідомі чоловіки побили щонайменше двох учасників протестної акції біля парламенту. Випадок стався на вулиці Пурцеладзе. Очевидці розповідають, що група людей у масках і чорному одязі раптово підбігла до демонстрантів, повалила і почала бити.

Одного постраждалого, 19-річного хлопця, госпіталізували. Другому надають допомогу на місці лікарі швидкої. У нього зламаний ніс, а на обличчі синці. За словами очевидців, поліція була недалеко, але не реагувала.

Схожий інцидент стався в Олександрівському саду, за Кашветською церквою. Потерпілий відбувся незначними пораненнями і сказав, що поліція відреагувала на ситуацію - на нападників склали протокол, але нікого не затримали.

Після інформації про "тітушок", протестувальники кинулися шукати нападників і прочісувати Олександрівський парк.

Крім того, невідомі у масках в районі Мтацмінда побили актора Тбіліського державного драматичного театру Гіоргі Махарадзе.

"Переді мною стоїть патруль, 30 "типів" б'ють мене "кийками" і вони дивляться... Мене б'ють 10 хвилин. Вони стоять, дивляться...", - сказав актор журналістам.

"Грузинська мрія" не причетна

МВС Грузії порушило справу за фактами серії нападів невідомих груп у районі проспекту Руставелі. Про затриманих не повідомляється.

Розслідування за фактом нападу на офіс партії "Ахалі" розпочато за статтею 126 Кримінального кодексу - "насильство".

Один із лідерів "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе сказав, що "тітушки" на вулицях Тбілісі "не з нашого парт-активу".

"Моя суб'єктивна думка, що це, напевно, зробили ті, кому потрібен безлад і хаос", - сказав Мдінарадзе.

Він також пропонує заборонити носіння масок громадянами, щоб подолати насилля на акціях протесту.

Оновлено 5:53

Ніч на проспекті Руставелі минула без розгону учасників антиурядового мітингу.

О 4:30 за місцевим часом (2:30 за Києвом) мерія Тбілісі почала встановлення новорічної ялинки біля будівлі парламенту Грузії.