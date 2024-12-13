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Протесты в Грузии: США ввели визовые ограничения против чиновников и правоохранителей

Пятница 13 декабря 2024 08:30
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Протесты в Грузии: США ввели визовые ограничения против чиновников и правоохранителей Иллюстративное фото: США ввели визовые ограничения против чиновников и правоохранителей Грузии ()
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США) ввели визовые ограничения против ответственных за подрыв демократии в Грузии и причастных к этому. Речь идет о министрах, правоохранителях и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

В общем ограничения ввели против примерно двадцати человек, среди которых:

  • министры;
  • члены парламента;
  • сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности;
  • частные лица.

"Соединенные Штаты решительно осуждают продолжающееся, жестокое и неоправданное насилие партии "Грузинская мечта" против грузинских граждан, включая протестующих, представителей средств массовой информации, правозащитников и оппозиционных деятелей. "Грузинская мечта" отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, к которому стремится подавляющее большинство грузинского народа и которое предусматривает грузинская конституция", - пишет Госдеп США.

Также отмечается, что Штаты готовят дополнительные меры, в том числе и санкции, против тех, кто подрывает демократию в Грузии.

Протесты в Грузии

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, во время которых победу одержала "Грузинская мечта". Оппозиция, в свою очередь, отказалась признавать результаты выборов из-за случаев фальсификаций и призвала к протестам.

Позже правительство отказалось начинать переговоры о вступлении страны в Европейский Союз (ЕС) до конца 2028 года. Из-за этого десятки тысяч людей собрались в центре Тбилиси, но встретили сопротивление со стороны силовиков.

Вечером, 7 декабря, стало известно о нападениях на митингующих и журналистов неизвестных групп молодых людей в балаклавах.

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