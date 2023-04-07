Протести у Франції: понад пів мільйона людей вийшли проти пенсійної реформи
Протестувальники в Парижі підпалили улюблений ресторан президента Еммануеля Макрона, через проведення пенсійної реформи в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
У Франції тривають масові протести громадян проти пенсійної реформи. За даними поліції, у четвер, в акціях проесту взяли участь близько 570 тисяч людей.
Повідомляється про сутички протестувальників з поліцією і застосування нею сльозогінного газу в ряді французьких міст. Радикально налаштовані учасники протестів знову застосовували пляшки із запальною сумішшю.
Поліція поінформувала про затримання 31 особи під час протестів у Парижі, водночас 77 поліцейських отримали поранення, 13 з яких були доправлені в лікарню.
За оцінками профспілок, у четвер до протестів долучилися 2 млн чоловік.
Раніше ми повідомляли, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що жодна країна не повинна розміщувати ядерну зброю за межами своєї території, а Росія повинна дотримуватися міжнародних обов'язків.
Нагадаємо, під час візиту до Китаю Макрон та Сі Цзіньпін домовилися наполегливо працювати над миром в Україні.
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