Протесты во Франции: более полумиллиона человек вышли против пенсионной реформы
Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан президента Эммануэля Макрона из-за проведения пенсионной реформы в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .
Во Франции продолжаются массовые протесты граждан против пенсионной реформы. По данным полиции, в четверг, в акциях проэста приняли участие около 570 тысяч человек.
Сообщается о столкновениях протестующих с полицией и применении ею слезоточивого газа в ряде французских городов. Радикально настроенные протестующие снова применяли бутылки с зажигательной смесью.
Полиция проинформировала о задержании 31 человека во время протестов в Париже, в то же время 77 полицейских получили ранения, 13 из которых были доставлены в больницу.
По оценкам профсоюзов, в четверг к протестам присоединились 2 млн человек.
Ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ни одна страна не должна размещать ядерное оружие за пределами своей территории, а Россия должна придерживаться международных обязанностей.
Напомним, во время визита в Китай Макрон и Си Цзиньпин договорились упорно работать над миром в Украине.
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