Протестувальники назвали нинішню хвилю виступів "Актом VI". Вони знову виступають проти зростання вартості життя у Франції.

У Парижі марш завершився на площі Нації приблизно через 40 хвилин після початку. Учасників цього разу було значно менше, ніж у попередні суботи. Попри це, багато демонстрантів залишилися на площі, де звучала музика духових оркестрів. Тим часом правоохоронці оточили територію та взяли під контроль усі дороги, що ведуть до неї. Серйозних сутичок чи протистоянь із поліцією тут не зафіксували.

У Марселі не обійшлося без інцидентів: учасники акції пошкодили скло на кількох зупинках. За даними поліцейської префектури, демонстрація у місті зібрала 4600 людей.

Влада Ліона заборонила проведення акцій у центральній частині міста, однак групи протестувальників усе одно спробували організувати марші. Журналісти повідомляють про сутички, які сталися в Нанті.

Водночас у Ліоні протест фактично не відбувся - на вулиці вийшла лише невелика кількість демонстрантів.