Протестующие назвали нынешнюю волну выступлений "Актом VI". Они вновь выступают против роста стоимости жизни во Франции.

В Париже марш завершился на площади Нации примерно через 40 минут после начала. Участников на этот раз было значительно меньше, чем в предыдущие субботы.

Несмотря на это, многие демонстранты остались на площади, где играли духовые оркестры. Тем временем правоохранители оцепили территорию и взяли под контроль все ведущие к ней дороги. Серьезных столкновений или противостояний с полицией здесь не зафиксировали.

В Марселе не обошлось без инцидентов: участники акции разбили стекла на нескольких остановках. По данным полицейской префектуры, демонстрация в городе собрала 4600 человек.

Власти Лиона запретили проведение акций в центральной части города, однако группы протестующих все равно попытались организовать марши. Издание Ouest-France сообщает о столкновениях, произошедших в Нанте.

В то же время в Лионе протест фактически не состоялся - на улицы вышло лишь небольшое количество демонстрантов.