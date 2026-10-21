У Франції перевірять можливий стосунок Росії до вуличних протестів
У Європі перевіряють, чи хтось підігрівав заворушення у Франції з-за кордону. Найбільше уваги - до можливих російських кампаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Що відомо про російський слід
Європейські регулятори вивчають, чи намагалися іноземні держави вплинути на події у Франції. Так само перевіряють спалахи насильства й мародерства в інших країнах Європи.
За словами співрозмовників видання, проросійські та ультраправі акаунти поширювали відео насильства, щоб посилити хаос. Аналітики також помітили ознаки можливого інформаційного впливу з боку Ірану й Алжиру.
Водночас конкретних доказів того, що іноземні держави організували заворушення або суттєво вплинули на їхній перебіг, наразі немає.
Дослідник дезінформації з паризького Інституту політичних досліджень Sciences Po Давид Колон заявив, що пов'язані з Кремлем лідери думок поширювали неправдиві повідомлення. Серед них - ті, кого пов'язують із кампанією "Шторм-1516". Також він згадав російську мережу впливу "Матрьошка".
Проте, за словами дослідника, проросійські активісти не були ініціаторами демонстрацій і не визначали перебіг подій.
Медіа виявили акаунти, які публікували відео, що неправдиво видавали за кадри з Франції. Зокрема, запис із протестувальниками, які використовують феєрверки, набрав майже шість мільйонів переглядів у соцмережі X. Насправді його зняли у 2024 році під час протестів у Тбілісі.
Що роблять у Європі
Уряди європейських країн доручили спецслужбам перевірити, чи могли російські агенти більш активно розпалювати насильство. Наразі розслідування у Франції на початковому етапі.
Європейська комісія обговорила з владою Франції співпрацю з платформами X, Instagram і TikTok. Регулятори також закликають онлайн-майданчики видаляти оголошення про продаж товарів, які могли вкрасти під час мародерства.
У Брюсселі попередили: якщо ризики стануть системними, а платформи відмовляться співпрацювати, Єврокомісія може втрутитися.
Водночас представники європейських спецслужб наголошують, що заворушення можуть мати передусім внутрішні причини. Серед них - невдоволення державними інституціями і політична радикалізація.
"Було б надто спрощено стверджувати, що в усьому винні росіяни", - зазначив один із представників європейської розвідки.
Заворушення у Франції та інших країнах відбуваються на тлі посилення російських гібридних атак проти Заходу.
Нагадаємо, у вересні у Франції почалися протести за участю школярів, які вимагали кращих умов навчання. Уже 17-18 жовтня в країні спалахнули заворушення, внаслідок яких постраждали щонайменше 2000 магазинів та інших торговельних закладів.
Заворушення були й в італійському Мілані. Уряд вирішив направити туди 500 військовослужбовців.
Ми писали, що 19 жовтня французька влада запровадила часткову комендантську годину в Парижі, Марселі, Ніцці та низці інших міст через погроми на тлі протестів. Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню наголосив, що наразі доцільніше застосовувати часткову й локальну комендантську годину.
Також заступник генерального директора "РБК-Україна" Володимир Куренной розповів у колонці, чим нинішні протести відрізняються від попередніх.
За його словами, вулична хвиля почалася з учнівських демонстрацій, і тепер важко сформулювати всі вимоги мітингувальників.