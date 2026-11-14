Протести у Франції переросли в сутички з поліцією, багато затриманих (відео)

У республіці проходять масштабні акції протесту проти подорожчання життя.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ країни, до них приєдналися близько 106 тисяч осіб, зокрема 24 тисячі - у Парижі.

Водночас молодіжна міжпрофспілкова коаліція називає значно більші цифри - приблизно 200 тисяч учасників по всій Франції, зокрема 100 тисяч у столиці.

Під час демонстрацій у французькій столиці правоохоронці застосували сльозогінний газ. Загалом по країні затримали 121 учасника протестів.

Французи виходять на вулиці вже п'яту суботу поспіль, протестуючи проти зростання цін. Марші відбулися в десятках міст за участю представників профспілок, студентів, школярів, правозахисників і руху "жовтих жилетів".

Серед головних вимог протестувальників - підвищення заробітних плат, збільшення видатків на освіту та припинення поліцейського насильства.

Окремі учасники акцій також висловили незгоду із законопроєктом, який має посилити правовий захист правоохоронців у разі застосування ними зброї. Зокрема, документ передбачає запровадження презумпції правомірності таких дій.

Для охорони громадського порядку влада мобілізувала близько 70 тисяч поліцейських і жандармів. Крім того, у Парижі тимчасово припинили роботу 21 станції метро.

У столиці центральна колона демонстрантів вирушила з площі Республіки. Маршрут пролягав через площу Бастилії до площі Нації.

В окремих містах акції переросли в сутички з поліцією. Так, у Ліоні протестувальники підпалили барикаду, у Бордо кидали різні предмети в напрямку бронетехніки, а в Марселі правоохоронці використали сльозогінний газ.

Попри ці інциденти, у Міністерстві внутрішніх справ Франції запевнили, що загалом ситуація в країні залишається спокійною та контрольованою.