Протесты во Франции переросли в столкновения с полицией, задержаны более 120 человек (видео)

В республике проходят масштабные акции протеста против роста стоимости жизни.

По информации Министерства внутренних дел страны, к ним присоединились около 106 тысяч человек, в том числе 24 тысячи - в Париже.

В то же время молодежная межпрофсоюзная коалиция приводит значительно более высокие цифры - около 200 тысяч участников по всей Франции, в том числе 100 тысяч в столице.

Во время демонстраций в Париже правоохранители применили слезоточивый газ. Всего по стране задержали 121 участника протестов.

Французы выходят на улицы уже пятую субботу подряд, выражая недовольство ростом цен. Марши прошли в десятках городов с участием представителей профсоюзов, студентов, школьников, правозащитников и активистов движения "желтых жилетов".

Среди главных требований протестующих - повышение заработных плат, увеличение расходов на образование и прекращение полицейского насилия.

Некоторые участники акций также выступили против законопроекта, который должен усилить правовую защиту правоохранителей в случае применения оружия. В частности, документ предусматривает введение презумпции правомерности таких действий.

Для обеспечения общественного порядка власти задействовали около 70 тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, в Париже временно закрыли 21 станцию метро.

В столице основная колонна демонстрантов отправилась с площади Республики. Маршрут пролегал через площадь Бастилии до площади Нации.

В некоторых городах акции сопровождались столкновениями с полицией. Так, в Лионе протестующие подожгли баррикаду, в Бордо бросали различные предметы в сторону бронетехники, а в Марселе правоохранители применили слезоточивый газ.

Несмотря на эти инциденты, в Министерстве внутренних дел Франции заявили, что в целом ситуация в стране остается спокойной и контролируемой.