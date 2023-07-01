Протести у Франції. В четверту ніч заворушень затримано майже тисячу протестувальників

Попри заборону на всі масштабні заходи в Франції, протести тривали до ранку суботи.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про:

затримання 994 людей;

реєстрацію 2560 пожеж на дорогах загального користування;

234 випадки пошкодження або пожежі в будівлях;

1350 випадки загоряння автомобілів.

Зокрема на протидію заворушенням було відраджено 45 тисяч правоохоронців й спецпризначенців.

Також зазначається, що в п'ятницю поранень зазнали 79 правоохоронців. Зафіксовано 58 нападів на поліцейські і жандармські відділки.

Протести у Франції

В багатьох містах Франції спалахнули масові протести після вбивства правоохоронцем 17-річного юнака алжирського походження Наеля. Останній перебував за кермом автомобіля й, за словами правоохоронця, порушив правила дорожнього руху, а також намагався наїхати на нього. Водночас на відео видно, що в юнака вистрелили під час того, як його авто стояло.

Тим часом у Франції під час заворушень невідомий відкрив вогонь по правоохоронцях. Декілька поліцейських отримали серйозні поранення.

Детальніше про протести у Франції читайте в матеріалі агентства.