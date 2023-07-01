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Протесты во Франции. В четвертую ночь беспорядков задержаны почти тысяча протестующих

Фото: в четвертую ночь беспорядков во Франции задержаны почти тысяча протестующих (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство внутренних дел Франции заявило о задержании почти тысячи протестующих во время четвертой ночи массовых беспорядков в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Несмотря на запрет на все масштабные мероприятия во Франции, протесты продолжались до утра субботы.

Министерство внутренних дел Франции сообщило о:

  • задержании 994 человек;
  • регистрации 2560 пожаров на дорогах общего пользования;
  • 234 случаях повреждения или пожара в зданиях;
  • 1350 случаях возгорания автомобилей.

В частности, на противодействие беспорядкам было отправлено 45 тысяч правоохранителей и спецназовцев.

Также отмечается, что в пятницу ранения получили 79 правоохранителей. Зафиксировано 58 нападений на полицейские и жандармские участки.

Протесты во Франции

Во многих городах Франции вспыхнули массовые протесты после убийства правоохранителем 17-летнего юноши алжирского происхождения Наэля. Последний находился за рулем автомобиля и, по словам правоохранителя, нарушил правила дорожного движения, а также пытался наехать на него. В то же время на видео видно, что в юношу выстрелили во время того, как его авто стояло.

Между тем во Франции во время беспорядков неизвестный открыл огонь по правоохранителям. Несколько полицейских получили серьезные ранения.

Детальнее о протестах во Франции читайте в материале агентства.

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Франция