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Протести у Франції. В четверту ніч заворушень затримано майже тисячу протестувальників

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Субота 01 липня 2023 13:02
Протести у Франції. В четверту ніч заворушень затримано майже тисячу протестувальників Фото: в четверту ніч заворушень в Франції затримано майже тисячу протестувальників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство внутрішніх справ Франції заявило про затримання майже тисячі протестувальників під час четвертої ночі масових заворушень в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Попри заборону на всі масштабні заходи в Франції, протести тривали до ранку суботи.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про:

  • затримання 994 людей;
  • реєстрацію 2560 пожеж на дорогах загального користування;
  • 234 випадки пошкодження або пожежі в будівлях;
  • 1350 випадки загоряння автомобілів.

Зокрема на протидію заворушенням було відраджено 45 тисяч правоохоронців й спецпризначенців.

Також зазначається, що в п'ятницю поранень зазнали 79 правоохоронців. Зафіксовано 58 нападів на поліцейські і жандармські відділки.

Протести у Франції

В багатьох містах Франції спалахнули масові протести після вбивства правоохоронцем 17-річного юнака алжирського походження Наеля. Останній перебував за кермом автомобіля й, за словами правоохоронця, порушив правила дорожнього руху, а також намагався наїхати на нього. Водночас на відео видно, що в юнака вистрелили під час того, як його авто стояло.

Тим часом у Франції під час заворушень невідомий відкрив вогонь по правоохоронцях. Декілька поліцейських отримали серйозні поранення.

Детальніше про протести у Франції читайте в матеріалі агентства.

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