Протести у Франції. В четверту ніч заворушень затримано майже тисячу протестувальників
Міністерство внутрішніх справ Франції заявило про затримання майже тисячі протестувальників під час четвертої ночі масових заворушень в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Попри заборону на всі масштабні заходи в Франції, протести тривали до ранку суботи.
Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про:
- затримання 994 людей;
- реєстрацію 2560 пожеж на дорогах загального користування;
- 234 випадки пошкодження або пожежі в будівлях;
- 1350 випадки загоряння автомобілів.
Зокрема на протидію заворушенням було відраджено 45 тисяч правоохоронців й спецпризначенців.
Також зазначається, що в п'ятницю поранень зазнали 79 правоохоронців. Зафіксовано 58 нападів на поліцейські і жандармські відділки.
Протести у Франції
В багатьох містах Франції спалахнули масові протести після вбивства правоохоронцем 17-річного юнака алжирського походження Наеля. Останній перебував за кермом автомобіля й, за словами правоохоронця, порушив правила дорожнього руху, а також намагався наїхати на нього. Водночас на відео видно, що в юнака вистрелили під час того, як його авто стояло.
Тим часом у Франції під час заворушень невідомий відкрив вогонь по правоохоронцях. Декілька поліцейських отримали серйозні поранення.
Детальніше про протести у Франції читайте в матеріалі агентства.
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