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Протести через пенсійну реформу у Франції: мітингувальники підпалили поліцейський відділок

Фото: У Франції чергова хвиля протестів проти пенсійної реформи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Чергова хвиля протестів спалахнула по всій Франції через рішення Конституційної ради схвалити проведення пенсійної реформи в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

У багатьох містах Франції люди вийшли на протести. Тисячі зібралися біля мерії Парижу та освистали рішення Конституційної ради. Згодом протестувальники розпалили вогнище на площі Бастилії і влаштували сутички з полісменами.

У місті Ренн група мітингувальників підпалила поліцейський відділок.

В Ліоні поліція сльозогінним газом розігнала групи мітингувальників. Також сотні людей вийшли на протести у Марселі і Тулузі.

Раніше ми писали, Конституційна рада Франції, 14 квітня затвердила підвищення пенсійного віку до 64 років. Як заявляв французький уряд, впровадження реформи необхідне, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.

Нагадаємо, під час демонстрацій проти пенсійної реформи в Парижі сталися сутички. Кілька десятків людей у ​​капюшонах кидали снаряди в поліцію, яка відповіла сльозогінним газом.

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ФранціяМітингПенсійна реформа