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Протесты из-за пенсионной реформы во Франции: митингующие подожгли полицейский участок

Фото: Во Франции очередная волна протестов против пенсионной реформы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Очередная волна протестов вспыхнула по всей Франции из-за решения Конституционного совета одобрить проведение пенсионной реформы в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Во многих городах Франции люди вышли на протесты. Тысячи собрались у мэрии Парижа и освистали решение Конституционного совета. Впоследствии протестующие разожгли костер на площади Бастилии и устроили стычки с полицейскими.

В городе Ренн группа митингующих подожгла полицейский участок.

В Лионе полиция слезоточивым газом разогнала группы митингующих. Также сотни людей вышли на протесты в Марселе и Тулузе.

Ранее мы писали, Конституционный совет Франции, 14 апреля утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет. Как заявляло французское правительство, внедрение реформы необходимо, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

Напомним, во время демонстраций против пенсионной реформы в Париже произошли столкновения. Несколько десятков человек в капюшонах бросали снаряды в полицию, ответившую слезоточивым газом.

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ФранцияМитингПенсионная реформа