Протесты из-за пенсионной реформы во Франции: митингующие подожгли полицейский участок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

В Лионе полиция слезоточивым газом разогнала группы митингующих. Также сотни людей вышли на протесты в Марселе и Тулузе.

Во многих городах Франции люди вышли на протесты. Тысячи собрались у мэрии Парижа и освистали решение Конституционного совета. Впоследствии протестующие разожгли костер на площади Бастилии и устроили стычки с полицейскими.

Ранее мы писали, Конституционный совет Франции, 14 апреля утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет. Как заявляло французское правительство, внедрение реформы необходимо, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

Напомним, во время демонстраций против пенсионной реформы в Париже произошли столкновения. Несколько десятков человек в капюшонах бросали снаряды в полицию, ответившую слезоточивым газом.

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