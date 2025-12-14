Протести через дітей в Угорщині: Орбан спровокував мітинги за 4 місяці до виборів

В Угорщині відбулася масова акція протесту проти жорстокого поводження з дітьми, яка посилила політичний тиск на уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана за 4 місяці до виборів до парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Демонстранти пройшли маршем від центру Пешта через Дунай до Будайської фортеці, де розташовані офіси Орбана та його союзника - президента Тамаша Сульока.
Акцію організував лідер опозиції Петер Мад'яр, чия партія "Тиса" наразі лідирує в соціологічних опитуваннях напередодні парламентських виборів. Під час виступу він закликав Орбана піти у відставку, звинувативши уряд у неспроможності захистити дітей, які перебувають під державною опікою.
Протести спалахнули після появи відео без дати, яке з'явилося на початку тижня. На записі видно, як тодішній виконувач обов'язків начальника виправної колонії для неповнолітніх у Будапешті застосовує насильство до дітей, зокрема б'є одного з них, який лежить на землі, та вдаряє головою об стіл іншого.
Після розголосу посадовець звільнився та був узятий під варту. Поліція також провела рейд у закладі та затримала кількох інших осіб.
Реакція уряду викликала хвилю критики. Представники влади намагалися подати постраждалих неповнолітніх як злочинців. В інтерв'ю провладному виданню Mandiner Орбан фактично повторив цю позицію, зазначивши водночас, що насильство є неприйнятним навіть щодо засуджених.
Опозиція розцінила такі заяви як перекладання відповідальності на жертв.
Поточні протести вписуються у ширший політичний контекст. Менш ніж два роки тому президентка Угорщини Каталін Новак, союзниця Орбана, подала у відставку після обурення громадськості через помилування фігуранта справи про педофілію в державному дитячому будинку.
Після цього Петер Мад'яр, колишній прихильник Орбана, публічно виступив з критикою влади та заснував політичний рух "Тиса".
Опозиційний політик наголошує на важкому становищі дітей у занедбаних і недофінансованих державних установах.
Нещодавно видання Bloomberg писало, що Віктор Орбан хоче стати президентом Угорщини з розширеними повноваженнями.
Співрозмовник медіа сказав, що Орбан начебто порушив питання президентської системи після зустрічі в Білому домі минулого місяця із президентом США Дональдом Трампом, заявивши, що цей план "завжди обговорюється".
Орбан у ролі президента зможе обмежувати можливості лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мад'яра, який планує покращити відносини з Євросоюзом після кількох років конфронтації із Брюсселем.
Як відомо, в Угорщині саме парламент голосує за те, хто має бути главою держави. Чинний президент Тамаш Сульок має залишити посаду у 2029 році, коли його повноваження закінчаться.
Видання пише, що 10 грудня угорський парламент, де партія Орбана має більшість, схвалив законопроєкт, який ускладнює для законодавців усунення президента з посади в майбутньому.
Нагадаємо, нещодавно угорський прем'єр заявив, що результат майбутніх парламентських виборів у країні визначить, чи буде Будапешт воювати з Росією.
Перед тим Орбан сказав, що завершити війну в Україні можливо тільки через повернення України до статусу "буферної держави".