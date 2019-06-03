На протестах в Судане погибли два человека

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Еще около 10 получили ранения

Во время очередной волны протестов в Судане во время беспорядков погибли как минимум два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Кроме того. сообщается, что еще около 10 человек получили пораненняя после того, как силы безопасности открыли огонь по протестующим.

Накануне тысячи демонстрантов в столице страны Хартуме вышли на улицы неподалеку от военного штаба, требуя передать власть от военных гражданскому правительству.

Ранее сообщалось, что в столице Судана Хартуме произошла стрельба во время сидячей забастовки оппозиции, в результате которой погибли три человека.

РБК-Украина писало, что правящий военный совет Судана возобновила переговоры в воскресенье поздно вечером с альянсом протестных и оппозиционных групп, которые стремятся к гражданском переходу к демократии.

11 апреля в Судане произошел государственный переворот: в Хартуме прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение.