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На протестах у Судані загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 06:25
На протестах у Судані загинули дві людини
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ще близько 10 отримали поранення

Під час чергової хвилі протестів у Судані під час заворушень загинули щонайменше дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Крім того. повідомляється, що ще близько 10 людей отримали поранення після того, як сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках.

Напередодні тисячі демонстрантів у столиці країни Хартумі вийшли на вулиці неподалік військового штабу, вимагаючи передати владу від військових цивільному уряду.

Раніше повідомлялося, що  у столиці Судану Хартумі сталася стрілянина під час сидячої страйку опозиції, в результаті якої загинули три людини. 

РБК-Україна писало, що правляча військова рада Судану відновила переговори в неділю пізно ввечері з альянсом протестних і опозиційних груп, які прагнуть до цивільного переходу до демократії.

11 квітня в Судані стався державний переворот: в Хартумі пройшла зустріч командування армії країни, на якій військові вирішили відсторонити президента Омара аль-Башира і його оточення.

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