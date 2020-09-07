На протестах в Минске задержали подростка, еще несколько человек ранены

В Минске в результате протестов был задержан мальчик 12 лет. Вскоре его забрала мать из отделения полиции.

Об этом сообщает "Белсат".

Также в результате протестов несколько человек получили травмы и ранения. Их забрали в больницу.

"Одного забрала скорая с вывихнутым плечом, другого - почти без сознания. Третьего, пожилого - с давлением", - говорится в сообщении.

По данным издания, из Заводского РОВД в Жодино (СИЗО, - ред.) повезут около 60 человек. Уже приехали автозаки. Около 40 человек отпускают.

Ранее в МВД заявляли, что на протестах в Беларуси 6 сентября задержали сотни демонстрантов.

РБК-Украина писало, что в Минске задержали спасателей за то, что они вытаскивали из реки протестующих. Люди прыгнули туда во время погони силовиков.