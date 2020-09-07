На протестах в Мінську затримали підлітка, ще кілька людей поранено

У Мінську в результаті протестів був затриманий хлопчик 12 років. Незабаром його забрала мати з відділення поліції.

Про це повідомляє "Белсат".

Також в результаті протестів кілька людей отримали травми і поранення. Їх забрали до лікарні.

"Одного забрала швидка з вивихнутим плечем, іншого - майже без свідомості. Третього, літнього - з тиском", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, з Заводського РВВС в Жодіно (СІЗО, - ред.) Повезуть близько 60 осіб. Вже приїхали автозаки. Близько 40 осіб відпускають.

Раніше в МВС заявляли, що на протестах в Білорусі 6 вересня затримали сотні демонстрантів.

РБК-Україна писало, що в Мінську затримали рятувальників за те, що вони витягали з річки протестуючих. Люди стрибнули туди під час погоні силовиків.