На протестах в Каталонии пострадали почти 80 человек

Фото: протест в Каталонии (соцсети)

Акции протеста начались днем 18 октября

В Каталонии из-за массовых протестов в пятницу по меньшей мере пострадали 77 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais

Большество пострадавших получили травмы в Барселоне - 52 человека.

Акция у управления полиции в центре Барселоны переросла в столкновения между полицейскими и манифестантами. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, кроме того, впервые во время митингов были задействованы водометы.

По предварительным данным, в Барселоне задержаны не менее 17 человек. Сейчас участники протеста жгут мусор и сооружают баррикады.

la Policía se lleva detenido esposado a la espalda el fotoperiodista del País Cataluña Albert Garcia después de un incidente en la detención de un CDR en Urquinaona.



pic.twitter.com/FC0J7jwqX2 — Naranjito (@PedroOtamendi) October 18, 2019

DIRECTO BARCELONA ARDE: Este semáforo situado en las inmediaciones de Plaza de Cataluña se encuentra en llamas. Hay multitud de fuegos activos en diversas calles del centro de la ciudad condal



Toda la información, AL MINUTO https://t.co/oKT1fW7Jk4 pic.twitter.com/AKm16qLvUO — Antena3Noticias (@A3Noticias) October 18, 2019

Фото: протест в Каталонии (соцсети)

Ранее сообщалось, что в Каталонии 18 октября на фоне протестов против приговоров лидерам организации референдума о независимости началась всеобщая забастовка.

Как известно, Верховный суд Испании объявил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были приговорены к заключению сроком от 9 до 13 лет. В связи с этим начались массовые протесты в стране.