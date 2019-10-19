На протестах в Каталонії постраждали майже 80 осіб

Фото: протест в Каталонії (соцмережі)

Акції протесту почалися вдень 18 жовтня

В Каталонії через масові протести у п'ятницю щонайменше постраждало 77 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais

Большество постраждалих отримали травми в Барселоні - 52 людини.

Акція біля управління поліції в центрі Барселони переросла в зіткнення між поліцією і маніфестантами. Правоохоронні органи застосували сльозогінний газ, крім того, вперше під час мітингів були задіяні водомети.

За попередніми даними, в Барселоні затримані не менше 17 осіб. Зараз учасники протесту палять сміття і споруджують барикади.

la Policía se lleva detenido esposado a la espalda el fotoperiodista del País Cataluña Albert Garcia después de un incidente en la detención de un CDR en Urquinaona.



pic.twitter.com/FC0J7jwqX2 — Naranjito (@PedroOtamendi) October 18, 2019

DIRECTO BARCELONA ARDE: Este semáforo situado en las inmediaciones de Plaza de Cataluña se encuentra en llamas. Hay multitud de fuegos activos en diversas calles del centro de la ciudad condal



Toda la información, AL MINUTO https://t.co/oKT1fW7Jk4 pic.twitter.com/AKm16qLvUO — Antena3Noticias (@A3Noticias) October 18, 2019

Фото: протест в Каталонії (соцмережі)

Раніше повідомлялося, що в Каталонії 18 жовтня на тлі протестів проти вироків лідерам організації референдуму про незалежність почався загальний страйк.

Як відомо, Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років. У зв'язку з цим почалися масові протести в країні.