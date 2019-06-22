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На протестах в Грузии произошли столкновения с полицией

Новости » Политика    22.06.2019 - 02:09
На протестах в Грузии произошли столкновения с полицией
Иллюстративное фото: протесты в Грузии (twitter.com ermakovaTT)

Протестующие блокировали арест одного из участников акции

На акции протеста в Грузии протестующие выступили против полиции после того, как сотрудники правоохранительных органов пытались арестовать одного из учасников акции. Об этом пишет radiotavisupleba.ge.

Сообщается, что недалеко от здания парламента протестующие столкнулись с полицейской машиной, в результате чего удалось освободить задержанного. Правоохранители утверждали, что никого не арестовывали. Позже из машины вышел молодой человек.

После этого протестующие вернулись к зданию парламента, где проходит акция протеста. Митингующие разделились на две части: одни призывают людей разойтись по домам и возобновить протест в субботу вечером, другие хотят остаться до конца. 

Ранее сообщалось, что митингующие требуют освобождения до вечера 22 июня всех людей, задержанных накануне в ходе протестов в Тбилиси.

Напомним, 21 июня в Тбилиси (Грузия) возобновились протесты у здания парламента. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 21 июня подал в отставку из-за протестов в Тбилиси

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