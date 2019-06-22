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На протестах в Грузії відбулися зіткнення з поліцією

Новини » Політика    22.06.2019 - 02:09
На протестах в Грузії відбулися зіткнення з поліцією
Ілюстративне фото: протести у Грузії (twitter.com ermakovaTT)

Протестуючі блокували арешт одного з учасників акції

На акції протесту в Грузії протестувальники виступили проти поліції після того, як співробітники правоохоронних органів намагалися заарештувати одного з учасників акції. Про це пише radiotavisupleba.ge.

Повідомляється, що недалеко від будівлі парламенту протестувальники зіткнулися з поліцейською машиною, в результаті чого вдалося звільнити затриманого. Правоохоронці стверджували, що нікого не заарештовували. Пізніше з машини вийшов молодий чоловік.

Після цього протестувальники повернулися до будівлі парламенту, де проходить акція протесту. Мітингувальники розділилися на дві частини: одні закликають людей розійтися по домівках і відновити протест у суботу ввечері, інші хочуть залишитися до кінця.

Раніше повідомлялося, що мітингувальники вимагають звільнення до вечора 22 червня всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Нагадаємо, 21 червня в Тбілісі (Грузія) поновилися протести біля будівлі парламенту. Спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе 21 червня подав у відставку через протести у Тбілісі.

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