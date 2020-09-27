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На протестах в Беларуси задержали несколько сотен человек, - МВД

Автор: Дмитрий Левицкий

Во время сегодняшних протестов в городах Беларуси задержали несколько сотен человек. В регионах страны акции протеста уже завершились, а в Минске еще продолжаются.

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Об этом заявила спикер Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова в комментарии российскому агентству "ТАСС".

"Около 200 человек задержаны и доставлены в территориальные РУВД, все они исключительно участники несанкционированных мероприятий", - подчеркнула она.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит так называемая "народная инаугурации" оппозиционерки Светланы Тихановской, которая провозгласила себя законно избранным лидером страны. Митингующие требуют проведения новых выборов и выражают протест режиму Александра Лукашенко.

Отметим, ранее белорусские правозащитники сообщали о задержании по меньшей мере 15 человек в городах страны, среди задержанных были и журналисты.

Кроме того, в Гомеле силовики применили против митингующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты, после чего начались жесткие задержания.

Добавим, во время протестов 26 сентября в Беларуси силовики задержали 150 человек.

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