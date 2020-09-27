В городах Беларуси задержали более 10 человек, - правозащитники

Фото: задержание в Минске (tut.by)

В 50-й день протестов в Беларуси силовики задержали как минимум 15 человек. Задержания происходят в разных городах страны.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

Пока что правозащитникам известно о случаях задержания 8 человек в Минске, двух в Могилеве, а также о задержании в Гродно, Березино и Молодечно. Среди задержанных журналист, а также главный редактор портала NewGrodno.

По данным белорусского издания TUT.by в Минске больше всего задержаний произошло возле отеля "Юбилейный". Также издание располагает информацией о как минимум 20 задержанных в Могилеве.

Кроме того, иностранный телеканал "Белсат" сообщает о задержании в Барановичах, Витебске и Лиде.

Напомним, сегодня в городах Беларуси снова возобновились акции протеста против режима Александра Лукашенко, который недавно провел тайную инаугурацию. Сегодня белорусская оппозиция планирует провести так называемую "народную инаугурацию" Светланы Тихановской.

С самого утра в центр Минска начали стягивать технику и силовиков, а уже после обеда начались задержания.

Кроме того, на фоне акций протеста в Минске снова ограничили работу мобильного интернета.