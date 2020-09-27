ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На протестах у Білорусі затримали декілька сотень осіб, - МВС

Автор: Дмитро Левицький

Під час сьогоднішніх протестів у містах Білорусі затримали декілька сотень осіб. У регіонах країни акції протесту вже завершилися, а в Мінську ще тривають.

Популярні новини

Про це заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова в коментарі російському агентству "ТАСС".

"Близько 200 людей затримано і доставлено до територіальних РУВС, всі вони виключно учасники несанкціонованих заходів", - наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі проходить так звана "народна інавгурації" опозиціонерки Світлани Тіхановської, яка проголосила себе законно обраним лідером країни. Мітингувальники вимагають проведення нових виборів та висловлюють протест режиму Олександра Лукашенка.

Зазначимо, раніше білоруські правозахисники повідомляли про затримання щонайменше 15 осіб у містах країни, серед затриманих були й журналісти.

Крім того, у Гомелі силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати, після чого почалися жорсткі затримання.

Додамо, під час протестів 26 вересня у Білорусі силовики затримали 150 осіб.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьМинскпротестЗадержание