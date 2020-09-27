На протестах у Білорусі затримали декілька сотень осіб, - МВС

Під час сьогоднішніх протестів у містах Білорусі затримали декілька сотень осіб. У регіонах країни акції протесту вже завершилися, а в Мінську ще тривають.

Про це заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова в коментарі російському агентству "ТАСС".

"Близько 200 людей затримано і доставлено до територіальних РУВС, всі вони виключно учасники несанкціонованих заходів", - наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі проходить так звана "народна інавгурації" опозиціонерки Світлани Тіхановської, яка проголосила себе законно обраним лідером країни. Мітингувальники вимагають проведення нових виборів та висловлюють протест режиму Олександра Лукашенка.

Зазначимо, раніше білоруські правозахисники повідомляли про затримання щонайменше 15 осіб у містах країни, серед затриманих були й журналісти.

Крім того, у Гомелі силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати, після чого почалися жорсткі затримання.

Додамо, під час протестів 26 вересня у Білорусі силовики затримали 150 осіб.