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На протестах в Беларуси снова задержали десятки людей

Гомель, Суббота 12 сентября 2020 01:23
На протестах в Беларуси снова задержали десятки людей
Фото: протесты в Беларуси (t.me.belteanews)
Автор: Инна Собора

В Беларуси 11 сентября продолжились протесты против избрания Александра Лукашенко президентом страны. Во время митингов правоохранители задержали людей в Минске и Гомеле.

Об этом сообщает "Белсат".

Так, в Минске силовики задержали людей у ​​Красного костела. Издание сообщает о "жестоком задержании" пожилой женщины.

Кроме того, в микрорайоне Шабаны были задержаны около 10 человек из тех, кто вошел в "цепь солидарности" с задержанными представителями Координационного совета.

Еще по меньшей мере 10 человек задержали в Гомеле. Среди них - преподаватели университета, медик и журналисты.

Ранее Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту массовых протестов в Минске 6 сентября.

Кроме того, в Минске суд оштрафовал семь студенток, обвинив в организации "незаконного массового мероприятия".

Также в Беларуси составили более 200 административных протоколов на детей, обвинив их в участии в массовых беспорядках.

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