ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На протестах в Беларуси задержали более 250 человек, - правозащитники

Автор: РБК-Украина

Белорусские силовики задержали не меньшей мере 269 человек в первый день общенациональной забастовки, начатой по призыву оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Больше всего задержанных в Минске и Гродно, есть задержания в Бресте, Новополоцке и Борисове.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Среди задержанных много студентов ведущих столичных вузов, которые поддержали призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

Напомним, общенациональная забастовка была объявлена в Беларуси в связи с невыполнением требований ультиматума, который выдвинула белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская Александру Лукашенко.

Ранее в Минске силовики разогнали митинг студентов. Нескольких из них задержали.

Кроме того, Комитет госбезопасности страны утверждает, что поведение протестующих во время акций следует рассматривать как терроризм.

Добавим, что Тихановская заявила, что никто в Беларуси не будет работать на режим.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьпротестЗадержание