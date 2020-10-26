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В Беларуси КГБ рассматривает действия протестующих как терроризм

Минск, Понедельник 26 октября 2020 18:02
В Беларуси КГБ рассматривает действия протестующих как терроризм
Фото: протесты в Минске (tut.by)
Автор: Роман Тверденко

Комитет госбезопасности Беларуси утверждает, что поведение протестующих во время акций следует рассматривать как терроризм. Все нарушения будут рассмотрены по отдельности.

Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Он отметил, что протестующие в воскресенье пытались захватить центральный РУВД, а позже нарушали общественный порядок в спальных районах Минска.

"Во время несанкционированной акции, состоявшейся 25 октября в Минске, радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД. После пресечения сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей", - рассказал Бычек.

Он утверждает, что все провокации и действия протестующих инспирированы преступными группами, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

"Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма", - отметил Бычек.

Ранее сообщалось, что в Беларуси в ходе акций протеста и забастовок в понедельник, 26 октября, задержали уже 144 человека. Задержания произошли в Минске, Бресте, Новополоцке Гродно, а также в других городах.

Как писало РБК-Украина, в Беларуси объявили общенациональную забастовку в связи с невыполнением требований ультиматума, который выдвинула белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская президенту Александру Лукашенко.

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