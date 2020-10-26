На протестах в Білорусі затримали понад 250 осіб, - правозахисники

Білоруські силовики затримали не меншою мірою 269 осіб в перший день загальнонаціонального страйку, розпочатої на заклик опозиційного кандидата в президенти Світлани Тіхановської. Найбільше затриманих в Мінську і Гродно, є затримання в Бресті, Новополоцьку і Борисові.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Серед затриманих багато студентів провідних столичних ВНЗ, які підтримали заклик опозиції до загальнонаціонального страйку.

Нагадаємо, загальнонаціональний страйк був оголошений в Білорусі у зв'язку з невиконанням вимог ультиматуму, який висунула білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська Олександру Лукашенко.

Раніше у Мінську силовики розігнали мітинг студентів. Кількох з них затримали.

Крім того, Комітет держбезпеки країни стверджує, що поведінка протестувальників під час акцій слід розглядати як тероризм.

Додамо, що Тіхановська заявила, що ніхто в Білорусі не буде працювати на режим.