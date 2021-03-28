На протестах в Білорусі затримали 225 осіб

У суботу 27 березня у Білорусі пройшли акції протестів . По всій країні були затримані 245 осіб.

Так, в Мінську була анонсована акція протесту в районі площі Бангалор. Однак серед затриманих жителі інших міст. Протести пройшли в Новогрудку, Бресті, Могильові, Солігорську, Новополоцьку, Барановичах.

Тим часом Слідчий комітет оголосив, що порушив кримінальну справу за статтею про грубе порушення порядку (стаття 342 КК) за заклики до телеграм-каналах до участі у цей день у несанкціонованих заходах. Після 14:00 в районі площі Бангалор, у дворах і на сусідніх вулицях почалися точкові затримання.