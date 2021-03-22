Протест SaveФОП в Киеве: перекрыта одна из центральных улиц

В Киеве протестуют представители SaveФОП из-за ужесточения карантинных ограничений в городе. Сейчас ограничено движение по улице Грушевского в обоих направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева .

Ограничено движение от улицы Шелковичной до Петровской аллеи в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт - без ограничений.

Десятки предпринимателей требуют отменить локдаун в городе, который местные власти ввели с 20 марта.