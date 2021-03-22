Протест SaveФОП в Киеве: перекрыта одна из центральных улиц

В Киеве протестуют представители SaveФОП из-за ужесточения карантинных ограничений в городе. Сейчас ограничено движение по улице Грушевского в обоих направлениях.
Ограничено движение от улицы Шелковичной до Петровской аллеи в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт - без ограничений.
Десятки предпринимателей требуют отменить локдаун в городе, который местные власти ввели с 20 марта.
Напомним, в Киеве утром начался протест представителей SaveФОП.
Отметим, с 23 марта Киев официально войдет в "красную" зону карантина. Вместе с тем нормы карантинных ограничений "красной" зоны предусматривают остановку регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что Кабмин пересмотрит ограничения по транспорту в "красной" зоне.