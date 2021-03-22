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В Киеве предприниматели вышли на акцию против карантина

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 11:28
В Киеве предприниматели вышли на акцию против карантина Фото: протест в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве в понедельник, 22 марта, проходит акция против карантинных ограничений. Предприниматели выступают за отмену локдауна.

Об этом с места событий передает корреспондент РБК-Украина.

Протестующие прошлись маршем по Майдану независимости к Киевской городской государственной администрации, после чего отправились к Офису президента. Организаторами акции выступило движение "SaveФОП".

Демонстранты вышли на акцию с лозунгами "Карантин не должен быть выборочным", "Предприниматель должен существовать", "Вирус лечат - безработица убивает".

В акции принимают участие несколько сотен человек.

Фото: протест в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, в субботу в Киеве во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко произошли массовые беспорядки. Демонстранты разрисовали, а также подожгли табличку на входе в здание Офиса президента.

По оценкам Офиса президента, действия протестующих нанесли ущерб в 2 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что после беспорядков под ОП полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из участников акции. Ему предъявили обвинение за то, что он якобы разбил стекла на дверях Офиса президента.

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