В Киеве предприниматели вышли на акцию против карантина

В Киеве в понедельник, 22 марта, проходит акция против карантинных ограничений. Предприниматели выступают за отмену локдауна.

Демонстранты вышли на акцию с лозунгами "Карантин не должен быть выборочным", "Предприниматель должен существовать", "Вирус лечат - безработица убивает".

Протестующие прошлись маршем по Майдану независимости к Киевской городской государственной администрации, после чего отправились к Офису президента. Организаторами акции выступило движение "SaveФОП".

Напомним, в субботу в Киеве во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко произошли массовые беспорядки. Демонстранты разрисовали, а также подожгли табличку на входе в здание Офиса президента.

По оценкам Офиса президента, действия протестующих нанесли ущерб в 2 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что после беспорядков под ОП полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из участников акции. Ему предъявили обвинение за то, что он якобы разбил стекла на дверях Офиса президента.